Schiphol en de vakbonden willen vijfhonderd extra beveiligers aantrekken om te voorkomen dat er deze zomer chaos ontstaat op de luchthaven. De partijen gaan de werknemers werven vanuit andere sectoren door de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken.

Ook zal er alles aan gedaan worden om de doorstroming binnen Schiphol te verbeteren. De beveiligers, schoonmakers en het personeel van de bagage-afhandeling, check-inbalies en het besloten busvervoer krijgen vanaf 1 juni een zomertoeslag van 5,25 euro per gewerkt uur. De toeslag geldt tot maandag 5 september en geldt met terugwerkende kracht voor de twee weken in de meivakantie.

"Dit sociale plan is een belangrijke stap richting de zomer en we gaan dit gebruiken om nieuwe mensen aan te trekken en werknemers te behouden", zegt Schiphol-topman Dick Benschop. "Het gaat vooral om beveiligers, maar ook om schoonmakers. We gaan de komende tijd onze wervingscampagnes opvoeren."

Wie via Schiphol reist, heeft al weken te maken met wachtrijen die zo lang zijn dat sommigen zelfs hun vlucht missen. De verwachting is dat het tot de zomer druk blijft, aangezien de uitstroom van werknemers nog steeds groot is.

Momenteel staan er vijfhonderd vacatures voor beveiligers open. Bestuurder Erik Honkoop van CNV Vakmensen benadrukt dat het niet anders kan dan dat er ook kannibalisatie plaatsvindt, oftewel dat er beveiligers uit andere sectoren worden aangetrokken. "Extra geld voor de werknemers is daarom de enige knop waar we aan kunnen draaien."