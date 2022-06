In Nederland zijn vorige maand 23.507 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat is 7,4 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Ook in april was al sprake van een daling. Dat blijkt woensdag uit cijfers van brancheverenigingen BOVAG en Rai Vereniging en dataverzamelaar RDC.

In totaal zijn er vorige maand 23.507 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat waren er een jaar geleden 25.394. De afname komt vooral doordat de sector al geruime tijd met leveringsproblemen kampt. Zo is er een tekort aan onder meer chips, waarvan er veel in auto's worden verwerkt. Ook aan andere onderdelen is een tekort, waardoor autofabrieken diverse keren moesten sluiten.

Een woordvoerder van BOVAG benadrukt dat consumenten nog steeds volop auto's bestellen, maar dat het lang duurt voordat de voertuigen geleverd kunnen worden. Daardoor blijft het aantal registraties achter.

Gemeten over de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er 123.811 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat is 4,6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Populairste merken in mei 2022: Kia met 2.412 registraties en 10,3 procent marktaandeel

Peugeot (2.135 / 9,1 procent)

Toyota (1.827 / 7,8 procent)

Volkswagen (1.709 / 7,3 procent)

Opel (1.372 / 5,8 procent)

Populairste modellen in mei 2022: Peugeot 208 met 939 registraties en 4,0 procent marktaandeel

Opel Corsa (753 / 3,2 procent)

Volkswagen Polo (713 / 3,0 procent)

Kia Niro (636 / 2,7 procent)

Lynk & Co 01 (553 / 2,4 procent)