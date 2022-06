In de cao's die vorige maand zijn afgesloten, ligt de gemiddelde loonsverhoging op 3,8 procent. Dat is in ons land vrij ongebruikelijk, meldt werkgeversvereniging AWVN desgevraagd aan NU.nl. Sinds begin dit jaar lopen de afgesproken loonstijgingen op. Die stijging zet nu sterker door.

"Zelfs in de economische goede jaren 2017, 2018, 2019 en het begin van 2020 gebeurde dat niet", aldus een woordvoerder van AWVN. Dat de salarisstijgingen de laatste tijd zo fors zijn, heeft een aantal redenen. "De loonafspraken lopen altijd een jaar achter op de economische groei. De inhaalslag wordt dan ook later gemaakt."

De krapte op de arbeidsmarkt speelt ook een belangrijke rol in de hogere loonafspraken. Verschillende sectoren en bedrijven hebben te maken met een flink personeelstekort. "Bedrijven willen een aantrekkelijke werkgever zijn en om hun werknemers te behouden, stijgen de lonen."

En dan is er nog het maatschappelijke sentiment. Veel werknemers moeten koopkracht inleveren vanwege de stijgende energieprijzen en de duurdere boodschappen. De inflatie kwam afgelopen maand uit op 10,2 procent. "Dat betekent dat werkgevers zich bewust zijn dat dit ten koste gaat van de koopkracht, en dat het verlies deels moet worden gecompenseerd."

Het gaat om voorlopige cijfers over de maand mei, die betrekking hebben op vijftien cao-akkoorden waar 200.000 werknemers mee te maken hebben. Het gaat onder meer om cao's voor Heineken Group, KLM Grondpersoneel en de vleessector.