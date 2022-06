Bij producent van navigatieapparatuur TomTom verdwijnen ongeveer vijfhonderd arbeidsplaatsen. Dat is 10 procent van het totale personeelsbestand. Dat heeft het in Amsterdam gevestigde bedrijf woensdag bekendgemaakt. Ook in Nederland worden banen geschrapt, al is niet precies bekend hoeveel.

De ontslagen vallen bij de afdeling die kaarten maakt. Binnen die afdeling zijn veel processen verder geautomatiseerd. Daardoor is er minder behoefte aan personeel. Volgens het bedrijf worden de kaarten beter door de automatisering, waardoor het bedrijf beter op kan boksen tegen de concurrentie.

De banen worden geschrapt in twintig landen waar TomTom actief is. In Nederland zou het volgens ingewijden gaan om tientallen banen. Belgische media melden dat er bij onze zuiderburen 51 ontslagen vallen.

Het bedrijf is van plan om meer bekend te maken over de reorganisatie tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers in juli. Dan wordt bijvoorbeeld gesproken over de kosten die ermee gemoeid zijn.

In het eerste kwartaal van dit jaar zag TomTom de omzet met 2 procent teruglopen in vergelijking met een jaar eerder. Het verlies liep op naar 20 miljoen euro. Ook dat was hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.