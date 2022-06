Menzis stopt als eerste Nederlandse zorgverzekeraar met beleggen in ongezond fastfood, kondigt het bedrijf woensdag aan. Menzis vindt het niet meer van deze tijd dat een zorgverzekeraar in fastfoodbedrijven belegt. Eerder dit jaar stapte de verzekeraar al uit McDonald's, nu doet Menzis ook aandelen van Coca-Cola en het moederbedrijf van Pizza Hut van de hand.

Zorgverzekeraars kwamen afgelopen maand in een storm van kritiek terecht toen Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant schreven dat ze allemaal voor miljoenen euro's aan aandelen van fastfoodbedrijven hebben. Gezondheidsexperts, Kamerleden en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) spraken hun bezorgdheid uit.

Menzis besloot naar eigen zeggen al vorig jaar om al zijn fastfoodbeleggingen te verkopen. In het eerste kwartaal deed de verzekeraar zijn aandelen van McDonald's van de hand. Uiterlijk in het derde kwartaal verkoopt het bedrijf zijn belangen in Coca-Cola en Yum!, het moederbedrijf van Pizza Hut en Kentucky Fried Chicken.

"We willen explicieter sturen op thema's die maatschappelijk relevant zijn en passen bij onze identiteit", zegt manager vermogensbeheer Desiree Wareman. "Alle bedrijven waarin we investeren moeten daarom passen binnen onze duurzaamheidseisen én die rondom gezondheid." Later dit jaar komt het bedrijf ook met beleid rond alcohol, cannabis, gokken, dierenwelzijn en biodiversiteit.

Volgens de laatste cijfers zijn de drie fastfoodbedrijven goed voor zo'n 0,7 procent van de portefeuille van Menzis. Wat de financiële impact van de verkoop is, is niet meteen duidelijk.