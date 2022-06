De benzineprijs loopt in rap tempo op en daarmee komt een nieuw record in zicht. Het huidige record dateert van 10 maart en is 2,502 euro per liter. Vandaag is de adviesprijs voor 1 liter benzine 2,444 euro, blijkt uit cijfers van UnitedConsumers.

"De kans is zeker aanwezig dat het record sneuvelt", zegt directeur Paul van Selms van UnitedConsumers. "Voordat de prijzen begonnen op te lopen, moesten we wennen aan een prijs van 2 euro per liter. Nu hopen we daarop."

Dat de prijzen de laatste dagen telkens met enkele centen oplopen, heeft volgens Van Selms te maken met de gedeeltelijke olieboycot die de Europese Commissie heeft afgekondigd. "Dat hing al wel een tijd in de lucht. Maar in de lucht hangen is wat anders dan dat het ook zo is."

De olie die nu niet meer uit Rusland gehaald wordt, moet ergens anders vandaan komen. "En dat valt nog niet mee", zegt Van Selms. De olie die van elders komt, is ook anders van samenstelling. Dat vergt een ander raffinageproces. "Dan is er ook nog sprake van speculatie in de markt en solidariteit met Rusland vanuit bepaalde landen."

De accijnsverlaging die hier op 1 april werd doorgevoerd, is al zo goed als verdampt. Vóór de accijnsverlaging was de adviesprijs voor 1 liter benzine 2,461 euro. Daar zijn we nu 2 cent van verwijderd. De adviesprijs voor diesel is nu 2,131 euro per liter. Dat was op 10 maart een recordprijs van 2,375 euro.

Duitsland verlaagt vandaag voor drie maanden de belasting op benzine met 35 cent per liter en de accijns op diesel met 17 cent. Duitse pomphouders aan de grens lieten eerder al weten grote drukte te verwachten vanwege Nederlandse automobilisten die komen tanken.