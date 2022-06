Mirage Retail Group, het moederbedrijf van onder andere Blokker en Intertoys, boekte in 2021 een verlies van 63 miljoen euro. Volgens de keten is dat vooral te wijten aan de vier maanden durende lockdown van vorig jaar en de verkoop van Big Bazar.

Mirage Retail Group is de coronacrisis niet zonder kleerscheuren doorgekomen. De omzet ging vorig jaar met 8 procent omlaag naar 890 miljoen euro. De 54 miljoen euro winst van 2020 werd omgezet in een verlies van 63 miljoen euro.

Een belangrijke oorzaak van dat verlies is de verkoop van Big Bazar in 2021. De discountketen ging voor een onbekend bedrag naar de winkelgroep BB Retail. Mirage Retail Group moest naar aanleiding daarvan 20 miljoen euro afboeken. Daarnaast waren alle winkels vier maanden lang gesloten vanwege de lockdown in Nederland.

De winkelgroep heeft naar eigen zeggen geprobeerd om in die periode op andere manieren klanten aan te trekken, maar het is haar toch niet gelukt om winstgevend te zijn.

Dit jaar zou beter moeten worden, denkt CEO Michiel Witteveen. "De inzet van het personeel heeft in de afgelopen jaren laten zien dat we goed op weg zijn naar ons doel van duurzame winstgevendheid. De trots, liefde en vastberadenheid van onze mensen voor onze organisatie overtuigt mij dat we de weg omhoog in 2022 zullen doorzetten", zegt hij. Het concern verwacht dit jaar 1 miljard euro omzet te boeken.