Duitsland verlaagt woensdag voor drie maanden de belasting op benzine met 35 cent per liter en de accijns op diesel met 17 cent. Duitse pomphouders aan de grens lieten eerder al weten grote drukte te verwachten vanwege Nederlandse automobilisten die komen tanken.

1 liter E10 (benzine) is woensdagochtend aan de Duitse pomp vanaf 1,85 euro te verkrijgen. Diesel kost rond de 1,90 euro. Het gaat daarbij om een momentopname, aangezien de prijzen in Duitsland meermaals per dag worden bijgesteld.

De prijzen verschillen per tankstation en kunnen van moment tot moment veranderen. De prijs wordt namelijk centraal bepaald door de grote oliemaatschappijen.