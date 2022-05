Shell en het Deense energiebedrijf Ørsted zijn de volgende bedrijven die geen Russisch gas meer krijgen van Gazprom. Beide bedrijven weigeren hun rekeningen in roebels te voldoen. Per vandaag levert Gazprom om dezelfde reden ook al niet meer aan het Nederlandse gashandelbedrijf GasTerra.

Bij Shell gaat het om gas dat aan klanten in Duitsland zou worden geleverd, meldt Gazprom. Dat ging om 1,2 miljard kubieke meter gas per jaar. Voor Ørsted ging het om 1,9 miljard kubieke meter gas per jaar, zo'n 80 procent van alle import in Denemarken.

Shell laat in een reactie weten gas te blijven leveren aan zijn Europese klanten en dat dit gas uit diverse bronnen komt. Het bedrijf was de afname van Russische olie en gas al aan het afbouwen vanwege de oorlog in Oekraïne. Daar gaat het ook mee door.

Ørsted had maandag al gewaarschuwd voor een einde aan de gasleveringen uit Rusland toen GasTerra bekendmaakte dat Gazprom de gaskraan zou dichtdraaien.

De stap van Gazprom komt een dag voordat de Deense bevolking in een referendum stemt over deelname aan het gemeenschappelijke Europese veiligheids- en defensiebeleid. De afgelopen decennia wilde Denemarken daar geen deel van uitmaken, maar de Russische inval in Oekraïne heeft voor een verandering gezorgd.

Eerder sloot Gazprom Finland al af van Russisch gas. Dat gebeurde nadat dat land had besloten dat het wil toetreden tot de NAVO. Ook Polen en Bulgarije krijgen geen gas meer van Gazprom.