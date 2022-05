Energiebedrijf Essent gaat de variabele energietarieven per 1 juli met 25 tot 30 procent verhogen. Klanten zijn daardoor 25 tot 90 euro per maand meer kwijt aan hun energierekening, bevestigt het bedrijf dinsdag na berichtgeving van de NOS.

Gemiddeld gaat het om een prijsstijging van zo'n 50 euro per klant. Essent heeft ongeveer twee miljoen klanten. Daarvan heeft de helft een variabel contract, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Die klanten zullen dus te maken krijgen met hogere prijzen.

Op 1 januari verhoogde Essent de tarieven ook al. Toen moesten klanten gemiddeld 20 euro per maand meer gaan betalen.

Essent belooft de tarieven voor 1 januari niet nog een keer te verhogen, maar sluit niet uit dat er op die datum weer een tariefsverhoging komt. "We kopen vooruit in op de markt en de energie voor de komende maanden hebben we al aangekocht", legt de woordvoerder uit. "Maar we weten niet wat er nog gaat gebeuren, bijvoorbeeld met eventuele sancties. Daar kunnen we pas in het najaar meer over zeggen."

Nog onbekend hoe prijzen bij andere maatschappijen gaan stijgen

Samen met Eneco en Vattenfall heeft Essent het grootste deel van de Nederlandse energiemarkt in handen. Hoe hoog de prijsstijgingen bij de andere energiemaatschappijen zullen zijn vanaf 1 juli is nog niet bekend, schrijft de NOS.

Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne stijgen de energieprijzen al lange tijd. Maandag werd duidelijk dat de Nederlandse gashandelaar GasTerra de import van Russisch gas stopzet. Welk effect dit op de gasprijs gaat hebben, is niet helemaal duidelijk.