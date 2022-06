Een gedeeltelijke olieboycot, die ingaat aan het einde van het jaar, bleek na lang onderhandelen het hoogst haalbare voor de EU. Experts die NU.nl sprak noemen het toch een grote stap, die de geloofwaardigheid van de EU herstelt. Maar of het ook gaat werken, hangt af van de aanpak van sluiproutes voor Russische olie, en het terugdringen van de hoeveelheid olie die we gebruiken.

De toevoer van Russische olie zal pas in december grotendeels gestopt zijn. Dat betekent dat het Kremlin voorlopig nog veel geld ontvangt en deze boycot geen direct effect zal hebben op de oorlog in Oekraïne, verwacht geopolitiekexpert Edward Hunter Christie.

"Daartegen helpen alleen militaire steun en directe economische maatregelen. Maar voor Rusland is dit uiteindelijk wel heel slecht nieuws."

De Russische economie staat toenemend onder druk. Het Institute of International Finance (IFF) voorspelde vorige week dat deze door andere sancties in 2022 al met 30 procent onderuit zakt. "En dat terwijl juist de energie-inkomsten nog hoog blijven. Dat zal uiteindelijk ook wegvallen."

De Russische president Vladimir Poetin verliest dan ook het vermogen om energie in te zetten als wapen, zegt Christie, die eerder voor de NAVO werkte en nu voor het Finnish Institute of International Affairs werkt. De EU krijgt volgens hem juist een hefboom in handen. "Die kan op termijn hopelijk benut worden om Moskou te dwingen terug te keren tot beschaafder gedrag."

'Verbied nu het verzekeren van Russische olie'

Met een eenzijdige olieboycot is het sanctiepakket niet klaar, waarschuwt Rem Korteweg van denktank Clingendael. "De Europese Unie moet nu doorpakken. Er moeten sancties volgen tegen olietankers en verzekeraars die betrokken zijn bij omzeilende olietransporten."

Dat is om te voorkomen dat er grote hoeveelheden Russische olie gedumpt worden in Azië. Ervaringen met eerdere olieboycotten leren volgens Korteweg dat verzekeraars een sleutelrol spelen in het tegengaan van zulke waterbedeffecten. "Doet de EU dat niet, dan is deze maatregel vooral symbolisch, want dan wordt een groot deel van de olie gewoon elders verkocht."

Omzeilende olietransporten kunnen worden aangepakt met aanvullende sancties, zegt ook Craig Kennedy, expert op het gebied van de Russische olie-industrie aan Harvard University. Volgens Kennedy is dat omzeilen voor Rusland lastiger dan veel mensen denken. De enige pijpleiding naar China zit al op maximale capaciteit en Rusland heeft dertien keer zo veel olietankers nodig om eenzelfde hoeveelheid olie in Azië te krijgen.

"Rusland heeft zelf die schepen niet en is dus afhankelijk van de internationale handelsvloot. En die is weer afhankelijk van Europese verzekeraars, die garant staan voor 95 procent van de transporten. De EU moet daarom ten eerste het verzekeren van Russische olie verbieden, ongeacht de bestemming."

Daarnaast is volgens Kennedy scherpe handhaving nodig, om te voorkomen dat Russische olie onder een andere vlag wordt verkocht. "Als de EU overzeese ladingen goed in de gaten houdt en een verzekerverbod invoert, wordt het voor Moskou heel lastig om meer dan een fractie van de export om te leiden of naar Europa te smokkelen."

Hij noemt het wel teleurstellend dat de boycot pas eind 2022 ingaat. Rusland ontvangt voor die tijd nog tientallen miljarden euro's en krijgt veel tijd om te proberen olietransporten elders te verzekeren. Kennedy vindt dat de EU daarom in de tussentijd nog een importheffing moet overwegen.

'Nu absoluut niet de accijns verder verlagen'

Daarnaast moeten we ons eigen oliegebruik nu zo ver mogelijk terugdringen, zegt energie-expert Kees van der Leun van Common Futures. "De boycot is in principe een goede zaak, maar treedt pas in december volledig in werking. Daarmee blijft niet alleen een grote geldstroom naar Rusland bestaan, maar ook de mogelijkheid dat Rusland voor die tijd plots zelf de aanvoer stopt, zoals Nederland nu meemaakt met aardgas."

Om daarop voorbereid te zijn, is het volgens Van der Leun essentieel dat Nederland naast gas ook zoveel mogelijk olie bespaart, zodat we minder kwetsbaar zijn. Besparingen zijn bovendien belangrijk bij het drukken van de overspannen olieprijs, denkt Van der Leun.

"Wat we absoluut niet moeten doen, is de brandstofaccijns verder verlagen. Dat geeft de vraag een boost, en in een krappe markt leidt dat altijd tot prijsstijgingen, waardoor we als geheel juist duurder uit zijn."

De EU heeft met de olieboycot in elk geval weer geloofwaardigheid gewonnen, besluit Christie. "Het laat zien dat de EU, ondanks verdeeldheid en na een gênante periode van aarzeling, toch in staat is om belangrijke maatregelen te nemen op het wereldtoneel."