De subsidiepot voor het kopen of leasen van een nieuwe elektrische auto is na vijf maanden leeg. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die het geld beheert, dinsdag bekendgemaakt.

Voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische auto was dit jaar 71 miljoen euro beschikbaar. Per auto ging het om een subsidie van 3.350 euro. Ruim 21.000 mensen hebben gebruikgemaakt van de regeling.

"Er is nog wel beperkt subsidiebudget beschikbaar voor gebruikte elektrische auto's", aldus de RVO. Daarbij gaat het om iets meer dan 3,5 miljoen euro van de oorspronkelijke ruim 20 miljoen euro.

In juli 2020 stelde de overheid voor het eerst geld beschikbaar om de aanschaf en lease van elektrische auto's te stimuleren. Toen was het totale beschikbare bedrag met 10 miljoen euro veel lager. Het bedrag per auto was met 4.000 euro juist hoger.

Toen duurde het maar acht dagen voordat het potje voor dat jaar leeg was. In 2021 verhoogde de overheid het totaalbudget naar 27,9 miljoen euro.

Bedrag voor 2022 behoorlijk opgevoerd

Voor 2022 was het bedrag behoorlijk opgevoerd en ging het bedrag per auto omlaag. Maar wie dit jaar nog had willen toeslaan, is nu te laat. Vanaf 2 januari 2023 is weer een ronde. Dan komt er 67 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe auto's. Het bedrag per auto gaat verder omlaag naar 2.950 euro.

Voor gebruikte auto's wordt 32,4 miljoen euro gereserveerd, 2.000 euro per auto.

De subsidie komt voort uit het Klimaatakkoord en is bedoeld voor kleinere en middenklasse elektrische auto's met een nieuwprijs van tussen de 12.000 euro en 45.000 euro. "De auto moet ook volledig elektrisch zijn en een actieradius hebben van minimaal 120 kilometer", aldus de RVO.