Schiphol heeft "op hoofdlijnen" een akkoord bereikt met vakbond FNV over de werkomstandigheden en lonen van het personeel op de luchthaven. Dat heeft topman Dick Benschop van Schiphol dinsdag gezegd.

Volgens Benschop wordt het akkoord woensdag ondertekend en gepresenteerd. Ook FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg bevestigt dat er een akkoord ligt. De bond gaat het voorleggen aan de leden.

De stakingen op Schiphol zijn voor nu afgewend, zegt Van Doesburg. Nu er een overeenstemming is, heeft de bond volgens hem "ook geen reden tot actievoeren". Hij is "zeer content" met wat er in het akkoord staat.

FNV dreigde eerder met grootschalige acties op Schiphol, omdat de werkdruk op de luchthaven te hoog is voor onder meer beveiligers en afhandelaars van bagage. De vakbond legde Schiphol een deadline op. Als er voor 1 juni geen akkoord zou komen, dan zouden er stakingen volgen.

Al weken wachtrijen

Schiphol en de vakbonden onderhandelden de afgelopen dagen over de situatie op de luchthaven. De partijen hoopten een akkoord te bereiken om de arbeidsvoorwaarden voor het personeel te verbeteren, de werkdruk te verlagen en meer nieuwe mensen aan te trekken.

Verder zijn er gesprekken met de luchtvaartmaatschappijen over het verminderen of verplaatsen van vluchten. Daarmee moet chaos in de zomervakantie worden voorkomen.

Mensen die via Schiphol reizen, krijgen al weken te maken met wachtrijen die zo lang zijn dat sommigen zelfs hun vlucht missen. Ook maandag was het een chaos op de luchthaven.

Dat heeft ertoe geleid dat topman Benschop zich dinsdag in de Tweede Kamer moest verantwoorden voor de chaos, die mede als gevolg van personeelstekorten ontstond. Volgens de luchthaven blijft het tot en met de zomervakantie dagelijks druk.

Coaches voor passagiers

Schiphol kwam onlangs met een actieplan om de drukte en lange wachtrijen in de zomerperiode tegen te gaan. Zo wil de luchthaven meer beveiligers werven, de arbeidsvoorwaarden voor werknemers aantrekkelijker maken en de doorstroming van reizigers in de terminal verbeteren.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om coaches die mensen sneller door de beveiliging helpen en om verbeterde informatievoorziening. Ook worden afspraken gemaakt met luchtvaartmaatschappijen over het verminderen en verplaatsen van vluchten.