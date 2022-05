Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom schort alle gasleveringen aan GasTerra op. Dat heeft het bedrijf nu officieel bekendgemaakt.

Dat Gazprom vanaf vandaag geen gas meer zou leveren, lag in de lijn der verwachting. Een dag eerder maakte GasTerra bekend niet in te gaan op de betalingseisen van de Russen.

"Gazprom schort alle gasleveranties aan het Nederlandse GasTerra op wegens het uitblijven van betalingen in roebels", aldus het Russische bedrijf. "Aan het eind van de werkdag van 30 mei heeft Gazprom geen geld gekregen van GasTerra voor het gas dat in april is geleverd, dat conform de richtlijnen van decreet 172 betaald had moeten worden."

GasTerra erkent dat de rekening voor april niet betaald is. "Die betaling is ons onmogelijk gemaakt doordat de betalingscondities eenzijdig zijn veranderd", aldus een woordvoerder. Vanuit het oogpunt van Gazprom, is de Nederlandse gashandelaar in gebreke gebleven.

Op 31 maart van dit jaar kondigde de Russische president Vladimir Poetin decreet 172 af, waarin staat dat zijn gas voortaan in roebels moet worden betaald. Dat had voor het geval van GasTerra klaarblijkelijk vanaf 1 april moeten gebeuren.