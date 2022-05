De Nederlandse gashandelaar GasTerra krijgt vanaf vandaag geen gas meer geleverd van het Russische Gazprom. Het bedrijf wil de rekening niet betalen op de manier waarop de Russen dat willen. Het gaat om ongeveer 2 miljard kuub gas, dat inmiddels ergens anders is ingekocht. Toch komt er nu nog meer druk op de gasketel.

GasTerra zou sowieso vanaf oktober al geen zaken meer doen met Gazprom. De gashandelaar bouwt al zijn activiteiten af, vooruitlopend op de definitieve sluiting van het Groningse gasveld. "Het beëindigen van de relatie met Gazprom maakt daar deel van uit", zegt een woordvoerder van de gashandelaar.

De relatie wordt nu een paar maanden eerder beëindigd. Dat is een keus van GasTerra. Via een door de Russen opgetuigde constructie is het wel mogelijk rekeningen in euro's te betalen. Die worden dan door de Gazprombank omgezet in roebels. Daarvoor moeten twee rekeningen geopend worden.

Zolang de afnemer na de betaling in euro's laat weten dat de transactie daarmee voor hem is afgerond, heeft de Europese Commissie daar geen moeite mee. GasTerra wil daar niet in mee.

De gashandelaar vindt dat die methode het risico in zich draagt op het schenden van de sancties. "Maar ook omdat er te veel financiële en operationele risico's kleven aan de vereiste betalingsroute." Het bedrijf vindt het risico bedrijfsmatig te groot.





Ook wegvallen Groningen speelt een rol

GasTerra zou tussen nu en 1 oktober nog ongeveer 2 miljard kuub gas van de Russen kopen. Dat is ongeveer 6 procent van het gemiddelde jaargebruik in Nederland. "Dat moet de markt nu absorberen", zegt de woordvoerder. "Dat is ook gelukt met het vervangen van het overgrote deel van het gas uit Groningen dat niet meer gewonnen wordt."

Omdat GasTerra dit gas nu ergens anders heeft ingekocht, is het wel aan de markt onttrokken. En de marktprijzen van gas lopen al maanden op. Al voor de inval van Rusland in Oekraïne waren er opmerkelijke bewegingen in de gasleidingen tussen Rusland en het Westen.

Sinds de inval in Oekraïne lopen de prijzen verder op. Nu Gazprom links en rechts handelaren de wacht aanzegt omdat zij niet in roebels willen betalen, komt er nog meer druk op te staan. Ook het wegvallen van Groningen speelt een rol op het gaswereldtoneel.

Iedereen is nu op zoek naar gas en vist in dezelfde gasvijver. Wat in Europa en ook Nederland ook heel belangrijk is, is wat voor winter we krijgen. "Dat is een relevante factor in de vraag", zegt de woordvoerder van GasTerra. En wat voor weer het wordt, kan niemand (nog) voorspellen.