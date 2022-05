Een staking van het overheidspersoneel in België veroorzaakt naar verwachting geen grote problemen voor de internationale treinen vanuit ons land, zegt de NS dinsdag desgevraagd tegen NU.nl. De Thalys en Eurostar rijden gewoon volgens de normale dienstregeling en hier en daar valt er een intercity of stoptrein uit.

Zo goed als alle medewerkers bij overheidsdiensten of -bedrijven in België leggen dinsdag het werk neer. Ze doen dit om te protesteren tegen de "algemene malaise" in de openbare sector. De staking zorgt ervoor dat ook de Belgische treinvervoerder NMBS slechts op een minimale dienstverlening rijdt.

Dat kan invloed hebben op de internationale treinen die via België in Nederland aankomen, maar die impact lijkt voorlopig beperkt. Alleen tussen Luik en Maastricht rijden er de hele dag geen treinen.

De Thalys vanuit Parijs en de Eurostar vanuit Londen rijden wel volgens de normale dienstverlening. Wel bestaat de mogelijkheid dat die treinen in België worden omgeleid. "Er is dus een kans dat mensen daar nog een extra trein moeten nemen", zegt een woordvoerder van de NS.

De intercitytrein van Amsterdam naar Brussel en terug rijdt ook overwegend volgens de normale dienstregeling. Twee diensten zijn geschrapt: één vanuit Brussel om 13.44 uur en één vanuit Amsterdam om 19.28 uur. Ook de stoptreinen van Roosendaal naar Antwerpen om 20.20 en 21.20 uur rijden niet. Van Antwerpen naar Roosendaal rijdt er om 18.50 uur eveneens geen trein.

De andere internationale treinen rijden zoals het er nu naar uitziet volgens de normale dienstregeling.