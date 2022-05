Dat Primark de prijzen van zijn goedkope kleding heeft verhoogd, zou ertoe kunnen leiden dat mensen met een smallere beurs niet meer zo vaak naar de budgetwinkel komen, zegt de financieel directeur van moederbedrijf AB Foods dinsdag tegen BBC News. Hij zegt spijt te hebben van de beslissing.

Primark kondigde een maand geleden aan dat een aantal producten in de winkel duurder zou worden. Het bedrijf zei er niet bij om welke producten het ging en hoe fors de stijging zou zijn. Maar doordat de kosten door de lockdowns en de oorlog in Oekraïne zijn opgelopen, voelde de kledingwinkelketen zich genoodzaakt de prijzen te verhogen.

Maar John Bason, financieel directeur bij Primarks moederbedrijf, zegt dinsdag dat hij het liever anders had gezien. "Ik vind het jammer dat we enkele prijzen verhoogd hebben, maar het is een reflectie van de inflatie die we nu zien." Het leven werd de afgelopen maanden over de hele wereld fors duurder. In mei betaalden we in Nederland 10,2 procent meer voor ons levensonderhoud dan een jaar eerder.

De grootste zorg van Bason is dat consumenten minder vaak kleding zullen kopen bij Primark. "Mensen die sowieso al wat meer uitgeven, zullen wel blijven komen. Maar mensen die een kleiner budget hebben, zullen waarschijnlijk minder uitgeven bij ons", zegt hij tegen de BBC. Hij benadrukt wel dat de prijsstijgingen voorlopig nog geen grote impact hebben.

Primark kondigde in maart ook aan 240 Nederlandse werknemers te willen ontslaan vanwege een internationale bezuinigingsronde. Maar twee weken geleden kwam het bedrijf van dat besluit terug. Na gesprekken met de vakbonden besloot het bedrijf niemand te ontslaan en op andere manieren kosten te besparen.