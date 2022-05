De horeca boekte in het eerste kwartaal van dit jaar 92,2 procent meer omzet dan in het eerste kwartaal van 2021, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Daarmee komt de omzet iets hoger uit dan begin 2020, de start van de coronacrisis, maar ze nadert het niveau van het laatste kwartaal van 2019.

Dat de omzet van horecazaken in ons land bijna dubbel zo hoog is als een jaar eerder is geen verrassing, want in het eerste kwartaal van vorig jaar was alles nog gesloten vanwege de coronalockdown die toen gold.

Het waren vooral cafés en hotels die de eerste drie maanden van dit jaar goed boerden. Cafés zagen hun omzet met 300 procent stijgen, bij hotels ging het om een stijging van 174 procent. Hotels verdienden wel nog steeds 22 procent minder dan voor de coronacrisis, cafés boekten 6 procent minder omzet.

Ook dit jaar begon het eerste kwartaal met een lockdown, maar vervolgens werden versoepelingen doorgevoerd. In vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar boekte de horeca 10 procent meer omzet, waarbij cafés en restaurants de sterkste stijging zagen.