Het leven werd in mei 10,2 procent duurder vergeleken met een jaar geleden, meldt het CBS dinsdag. Dat is een sterke stijging, maar minder fors dan in april. Toen bedroeg de inflatie volgens de Europese rekenmethode 11,2 procent.

De minder forse stijging is vooral een gevolg van de energieprijzen die lijken te stabiliseren. In mei werd energie, inclusief brandstof, 67,3 procent duurder. Een maand eerder was dat nog 83 procent. In mei betaalden we gemiddeld dus minder voor energie. Voeding en industriële goederen stegen iets harder in prijs. Voor diensten was de prijsstijging gelijk aan die in april.

De methodes van de verschillende Europese landen voor het berekenen van de inflatie verschillen licht. Zo kan de weging van verschillende zaken anders zijn. Om al die inflatiecijfers toch te kunnen vergelijken, is de Europese geharmoniseerde methode (HICP) bedacht. Volgende week donderdag komt het CBS met de cijfers volgens de Nederlandse rekenmethode. Die wijkt meestal licht af van de Europese cijfers.

Hoe de inflatie de komende maanden eruit zal zien, hangt sterk af van de energieprijzen. Sinds dinsdag krijgt Nederland geen gas meer van het Russische Gazprom. Dat zal tot zeker eind september zo blijven.

Importeur GasTerra heeft gas ingekocht bij andere partijen, maar wil niets zeggen over de prijs van dat gas. Als dat duurder is, zal dat waarschijnlijk ook terug te zien zijn in de inflatiecijfers de komende maanden.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat het leven in mei goedkoper werd tegenover een maand eerder. Dat klopt niet, de prijzen stegen alleen minder fors in vergelijking met een jaar geleden.