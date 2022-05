Na weken van gebakkelei over een mogelijke boycot op de import van Russische olie, lijkt het erop dat een speciale EU-top ook niet tot een akkoord zal leiden. EU-leiders waren bij aankomst op de top pessimistisch over een zogeheten embargo, bedoeld om de Russen in de portemonnee te raken.

Al weken wordt er op Europees niveau onderhandeld om een einde te maken aan de invoer van Russische olie. Maar of dat nu EU-leiders of ambassadeurs achter de schermen zijn: ze komen er maar niet uit.

De dwarsligger is al tijden dezelfde: Hongarije. Het land is zeer afhankelijk van Russische olie en wil daarom garanties en vrijstellingen om zo geen schade te ondervinden van een boycot.

Brussel heeft al meerdere voorstellen gedaan die de klap van een eventuele boycot moet verzachten voor Hongarije. Op de top ligt er een voorstel op tafel dat de import van Russische olie over zee vanaf begin volgend jaar moet verbieden. Over olie-import via pijpleidingen - heilig voor Hongarije - wordt niets gezegd.

Rutte wil niet dat Nederlandse bedrijven weggeconcurreerd worden

Hoewel er dus veel wordt gedaan om de Hongaren over de streep te trekken, reageerde Orbán ook sceptisch over het nieuwe voorstel. Hij wil graag zekerheid dat Hongarije alsnog aan olie kan komen wanneer de pijpleiding plots wordt dichtgedraaid.

Ook kwam er uit onverwachte hoek kritiek op het voorstel. Premier Mark Rutte benadrukte bij aankomst op de top dat ook Nederland belangen heeft. Hij wil voorkomen dat havens straks niet meer aan Russische olie kunnen komen, terwijl andere landen nog wel gebruikmaken van Russische pijpleidingolie. Rutte: "Wij zeggen niet: wij doen dat braaf en anderen kunnen vervolgens oneerlijk concurreren met Nederlandse bedrijven."

Het is dus maar de vraag of het gekibbel tussen de EU-landen deze week een akkoord gaat opleveren. "Ik denk wel dat het uiteindelijk gaat lukken", zegt Rutte. "Misschien zelfs vandaag of morgen. Maar of we eruit komen is niet met zekerheid te zeggen." De volgende Europese top staat pas gepland voor eind juni.