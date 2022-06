Wie de afgelopen weken een supermarkt binnen is gewandeld, zal het misschien al gemerkt hebben: niet alle producten worden duurder, maar er zit wel minder in één verpakking. Daar bestaat een economische term voor: krimpflatie. Supermarkten en producenten gebruiken het als truc om klanten te behouden terwijl de prijzen stijgen.

Het leven wordt al maanden fors duurder. In mei kwam de inflatie in Nederland volgens voorlopige cijfers uit op 10,2 procent. Dat is een iets minder forse stijging dan de voorbije maanden, maar nog steeds heel veel in vergelijking met het normale inflatiepercentage van 2 procent.

Inflatie betekent dat de prijzen hoger worden, maar er is ook een eerder onzichtbare vorm van inflatie. Soms blijven de prijzen van producten in de supermarkt hetzelfde, maar zit er minder in de verpakking. Zo verkleinde bakmeelproducent Koopmans onlangs zijn verpakkingen van 500 naar 400 gram. Dat draaide het bedrijf later weer terug. Maar ook in sommige kroegen worden de glazen tegenwoordig kleiner.

Het is volgens Dirk Mulder, retailspecialist bij ING, een manier voor producenten of supermarkten om geen klanten te verliezen. "Als mensen zien dat iets duurder is, is de kans groter dat ze het gaan halen bij een goedkopere supermarkt of gewoon een soortgelijk goedkoper product kopen", legt hij uit. "Om dat te voorkomen, wordt dit trucje toegepast."

Mulder ziet de maatregel niet als bedrog van de consument. "Iedereen kan tenslotte zien of een verpakking kleiner is geworden, want er staat altijd op hoeveel erin zit." Wel geeft hij toe dat hij er zelf ook niet telkens over nadenkt als hij naar de supermarkt gaat.

Krimpflatie gebeurt ook in normale tijden

Op dit moment is krimpflatie het gevolg van de sterk stijgende voedselprijzen door de oorlog in Oekraïne. Maar ook in normale periodes wordt het regelmatig toegepast.

"Denk maar aan de overheid die fabrikanten verplicht om minder suiker in frisdrank of snoep te steken. Een manier om dat te bereiken is minder in één verpakking doen. Vaak blijft de prijs dan wel hetzelfde", zegt Mulder.

Hij wijst ook naar biologische producten. "Die kunnen fors duurder zijn dan niet-biologische alternatieven. Tegelijk zit er vaak minder inhoud in de verpakking, omdat fabrikanten van bioproducten minder hoge marges hebben."

Verborgen stijgingen tot 26 procent

Dat het vaker gebeurt, blijkt ook uit een onderzoek van de Consumentenbond. Die vergeleek vorig jaar vaak gekochte producten uit de supermarkt.

De consumentenorganisatie noteerde bij onder meer Haribo-snoep een verborgen prijsverhoging van 26 procent doordat er minder snoepjes in één zak zaten. Ook bijvoorbeeld kaasblokjes van Albert Heijn en bitterballen van Van Dobben zaten in kleinere verpakkingen.

In het Verenigd Koninkrijk gebeurde dit volgens het Britse statistiekbureau ONS tussen 2012 en 2017 met meer dan tweeduizend producten. Zo maakte Toblerone na het Brexit-referendum zijn reep zo'n 11 procent kleiner in het VK.

CBS neemt trucje mee in berekening

Deze prijsstijgingen zijn dus niet meteen zichtbaar voor de onoplettende consument. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt ze wel mee in zijn maandelijkse inflatieberekening. "Als een product een nieuwe verpakking krijgt of als er ook maar iets aan verandert, krijgt het een nieuwe streepjescode", legt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS uit.

"Op basis daarvan zien wij wat er met dat product gebeurd is. Dat nemen we mee in de berekening. We missen dus geen inflatie doordat producenten dit trucje toepassen."