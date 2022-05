Nederland telde aan het eind van het eerste kwartaal 407.000 mensen in de bijstand. Dat zijn er 23.000 minder dan dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarmee ligt het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt op het laagste niveau sinds september 2013, ruim achtenhalf jaar geleden. Het is het vierde kwartaal op rij waarin het aantal bijstandontvangers afneemt.

Vooral jongeren zitten steeds minder in de bijstand. Volgens de CBS-cijfers deed de sterkste (procentuele) daling zich voor onder jongeren tot 27 jaar, waarmee het aantal terugliep tot net onder de 35.000.

Het aantal Nederlanders in de bijstand lag vijf jaar geleden nog op 472.000, dat is sinds het eerste kwartaal van 2017 aan het dalen. In het begin van de coronapandemie liep het aantal nog ietsje op, maar het kwam nooit boven de 430.000 uit. Sinds het eerste kwartaal van vorig jaar daalt het aantal bijstandsontvangers weer.