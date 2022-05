De inflatie in België bedraagt deze maand 8,97 procent. Dat is de hoogste inflatie op jaarbasis sinds augustus 1982, toen die in ons buurland uitkwam op 9,02 procent. Net als in Nederland zijn vooral de energieprijzen in België gestegen, blijkt maandag uit cijfers van statistiekbureau Statbel.

In maart en april kwam de inflatie in België nog uit op 8,31 procent. De prijzen zijn in mei dus harder gestegen dan de afgelopen twee maanden, terwijl de inflatie in Nederland vorige maand juist iets afzwakte.

De prijs van energie is in België deze maand 56,8 procent hoger dan in mei vorig jaar. Aardgas steeg het hardst in prijs. Belgen betalen daar gemiddeld 130,6 procent meer voor dan een jaar eerder. Elektriciteit steeg 54,4 procent in prijs ten opzichte van mei 2021.

Verder is voeding opnieuw duurder geworden in België. Belgen betaalden daar ruim 6 procent meer voor dan vorig jaar. Televisieapparatuur, smartphones en andere gegevensverwerkende apparatuur, zoals smartwatches, daalden juist in prijs ten opzichte van dezelfde maand in 2021.

Estland heeft de hoogste inflatie van de EU

In de hele EU bedroeg de inflatie in april 8,1 procent. In Estland was de inflatie met 19,1 procent vorige maand het hoogst. Op plek twee en drie staan Litouwen en Tsjechië, met respectievelijk 16,6 en 13,2 procent inflatie. Frankrijk en Malta (beide 5,4 procent) en Finland (5,8 procent) hadden in april de laagste inflatie.

Door de oorlog in Oekraïne en door de coronacrisis is de prijs van energie hard gestegen. Volgens statistiekbureau Eurostat zorgt met name de prijsstijging van energie ervoor dat de inflatie in veel lidstaten hoog is. Het CBS zei dit eerder ook al over Nederland.