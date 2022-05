Gemeenten hebben vorig jaar 380.000 meldingen ontvangen over betalingsachterstanden bij energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en woningverhuurders. Dat meldt de vereniging van sociale diensten Divosa maandag in haar Monitor Vroegsignalering Schulden, waar ruim tweehonderd gemeenten aan meedoen.

Volgens de monitor is bij drie kwart van de signalen de opvolging in een dossier vastgelegd en is er in 17 procent van de gevallen (39.000) contact met de inwoner geweest. Vervolgens is bij bijna achtduizend dossiers hulp geaccepteerd. Dit is 3 procent van het totale aantal dossiers in de monitor.

Gemiddeld ontvingen gemeenten drie signalen van betalingsachterstanden per duizend inwoners per maand. Ongeveer een kwart van de dossiers bevat meerdere signalen. Het gaat het vaakst om signalen van zorgverzekeraars (51 procent).

Divosa stelt dat de monitor niet de data van alle gemeenten in 2021 bevat. Het aantal inwoners dat naar aanleiding van vroegsignalering hulp heeft aanvaard, zal landelijk in absolute aantallen dan ook groter zijn.

Sinds 2021 zijn gemeenten wettelijk verplicht om inwoners met betalingsachterstanden vroegtijdig te benaderen met een aanbod voor schuldhulpverlening. De monitor van Divosa brengt deze inspanningen van gemeenten in kaart.

Het doel is om gemeenten te ondersteunen in hun zoektocht naar een effectieve werkwijze om mensen met geldzorgen te helpen.