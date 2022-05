In Duitsland is het sinds afgelopen dinsdag in veel supermarkten en tankstations niet mogelijk om te pinnen. Er is een softwareprobleem bij de H5000-betaalterminal van Verifone, de meest gebruikte terminal in Duitsland. Verifone werkt aan een update, maar kan niet zeggen wanneer die af is.

Als je van plan was om over twee dagen naar Duitsland te rijden om je auto vol te tanken vanwege de accijnsverlaging of als je er binnenkort op vakantie gaat, kun je er maar beter voor zorgen dat je genoeg contant geld op zak hebt. Door het softwareprobleem werken namelijk op een hoop plekken de betaalterminals niet.

Daardoor is het onmogelijk om te pinnen en moet alles contant afgerekend worden. Vaak zijn winkeliers wel bereid om je boodschappen even apart te houden als je geen contant geld bij je hebt, maar in het geval van brandstof is dat ingewikkelder. Dan wordt al gauw je identiteitskaart ingehouden om er zeker van te zijn dat je terugkomt of wordt zelfs de politie erbij gehaald.

Het probleem begon afgelopen dinsdag, maar maandag lijkt het nog niet opgelost. De afgelopen dagen werd er gespeculeerd dat het om een veiligheidsprobleem ging, maar dat ontkent Verifone. "We willen duidelijk zeggen dat het niet om een verouderd certificaat gaat en dat er geen veiligheidsrisico is", meldt het bedrijf. Verifone spreekt van een softwareprobleem, maar treedt niet in details.

Onder meer bij supermarkten van ALDI Nord, Edeka en Rossmann kan niet gepind worden. Bij Rewe, ALDI Süd en Lidl lijken er volgens Duitse media geen problemen te zijn.