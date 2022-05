De nieuwe afspraken die KLM wil maken met piloten over hun cao, voldoen niet aan de voorwaarden die gesteld zijn toen KLM een miljardenlening aan staatssteun kreeg in de coronacrisis. Dat meldt de zogeheten staatsagent voor KLM in een advies dat door Financiënminister Sigrid Kaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Zo'n staatsagent controleert of KLM zich wel aan de afspraken houdt.

Volgens de coronasteunafspraken moest KLM zorgen voor een kostenbesparing die niet alleen een tijdelijk, maar ook een structureel effect had. KLM moest de staatsagent op de hoogte houden van de plannen die het daarvoor doorvoerde.

In 2021 lukte die kostenbesparing nog, al waren dat vooral tijdelijke maatregelen. "Sindsdien zijn van KLM geen nadere maatregelen vernomen om aan de voorwaarde van structurele kostenreductie te voldoen", schrijft de staatsagent. "De piloten-cao bevatte geen betekenisvolle structurele kostenbesparing. Integendeel, de cao bevatte structurele loonsverhoging." De cao was nog niet ondertekend door de piloten, omdat er volgens de staatsagent nog discussie over was.

Ook de geplande loonsverhoging van 5 procent voor al het cao-personeel zal niet voldoen aan de voorwaarden, tenzij KLM nog op een andere manier gaat besparen

KLM doet te weinig aan belastingontwijking

Verder doet KLM te weinig aan belastingontwijking door piloten en cabinepersoneelsleden die in het buitenland wonen, zegt de staatsagent. Belastingontwijking is niet verboden, maar wel onwenselijk. Daarom wil de overheid dat KLM dit voorkomt, in ruil voor de staatssteun.

"In maart werd door KLM gemeld dat er een werkgroep met de piloten was ingesteld om voor 1 mei met maatregelen te komen", schrijft de staatsagent over die belastingontwijking. "In mei bleek dat deze werkgroep onverrichter zaken was opgeheven. Voorstellen van concrete maatregelen laten op zich wachten. Aan de overtreding van deze steunvoorwaarde, die inmiddels bijna twee jaar voortduurt, is nog geen einde gemaakt."

In totaal kreeg KLM 3,4 miljard euro steun in de vorm van een lening die het binnen 5,5 jaar moet aflossen. De Nederlandse overheid staat voor 90 procent garant.

Kaag: 'stevige bevindingen'

Kaag noemt de bevindingen van de staatsagent "stevig". Ze laten volgens haar zien "dat we er nog niet zijn".

Binnenkort gaat het kabinet met KLM in gesprek over de conclusies van de staatsagent, laat ze via een woordvoerder weten. "Uitgangspunt is dat KLM de gemaakte afspraken nakomt."