De waarde van de bitcoin is vrijdag net als die van de meeste andere cryptomunten verder gedaald. De belangrijkste digitale munt was rond 21.00 uur Nederlandse tijd zo'n 28.500 dollar waard (ongeveer 26.500 euro). Het is de achtste week op rij dat de waarde van de bitcoin is gedaald. Dat is de afgelopen tien jaar niet eerder gebeurd.

De bitcoin verloor de afgelopen 24 uur zo'n 3,5 procent aan waarde volgens CoinMarketCap, dat de koersen van digitale munten bijhoudt. De waarde van de munt ligt in de buurt van het laagste niveau van dit jaar. Aan het begin van dit jaar was een bitcoin nog bijna 48.000 dollar waard (ongeveer 44.750 euro). Op dit moment is dat dus 40 procent minder.

Ether, qua marktwaarde de op een na grootste digitale munt, verloor de afgelopen 24 uur bijna 7 procent.

De waardedaling van cryptomunten wordt onder meer veroorzaakt door de rentevrees die onder beleggers heerst. Hogere rentes zijn doorgaans ongunstig voor aandelen en andere risicovolle beleggingen.

De aandelenbeurzen veerden de laatste dagen juist weer op. Beleggers reageerden onder meer op een bericht dat een favoriete inflatiemeter van de Amerikaanse centrale bank, Federal Reserve (Fed), in april minder snel toenam dan de maand ervoor. Het kan een teken zijn dat de prijsstijgingen in de Verenigde Staten wat gaan afremmen.