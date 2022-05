Shell, ExxonMobil en de joint venture NAM hebben in 2013 invloed uitgeoefend op een besluit van het kabinet om de gaswinning in Groningen te verminderen. Dat schrijft NRC op basis van notulen uit vergaderingen van de Maatschap Groningen die de krant kon inkijken. Een jaar na een zware aardbeving werd er juist een recordhoeveelheid Gronings gas gewonnen.

Na een zware aardbeving in het Groningse dorpje Huizinge in 2012 brak het publieke debat over de gaswinning in Groningen los. De aardbeving was veroorzaakt door de gaswinning. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwde even later in een rapport dat dat de komende jaren tot nog meer aardbevingen kon leiden.

De toezichthouder adviseerde het kabinet en de betrokken bedrijven om de productie zo snel en zoveel mogelijk te verlagen, maar toenmalig minister Henk Kamp (Economische Zaken) legde het advies naast zich neer onder druk van oliebedrijven Shell, ExxonMobil en NAM.

Energiebedrijven probeerden conclusies te minimaliseren

Dat blijkt uit notulen van de Maatschap Groningen, een organisatie waarin de gasbedrijven samen met het ministerie de strategie rond de gaswinning in Groningen bepalen. Uit de notulen, die NRC kon inkijken, komt naar voren dat de energiebedrijven de conclusies van de toezichthouder probeerden te minimaliseren en de minister probeerden te bewegen in een richting die voor hen voordelig was.

Dat leidde er uiteindelijk toe dat de minister besloot om het advies niet om te zetten in wetgeving, waardoor er in 2013 een recordhoeveelheid van 53,8 miljard kubieke meter aardgas uit de grond werd gehaald.

Koude winter

Shell wijst in een reactie aan NRC naar de overheid "die ook telkens mee aan tafel zat". "De Maatschap vond dat het aan de minister was om te beslissen en die besliste uiteindelijk in 2013 om niets te wijzigen aan de geplande 45 miljard kubieke meter uit het Groningenveld. De Tweede Kamer ging daarmee akkoord. Uiteindelijk werd dat - wederom conform afspraken met de overheid - 53 miljard, onder andere door een koude winter. De minister heeft ook dat in de Tweede Kamer toegelicht", zegt het bedrijf.

Een zelfde reactie is te horen bij de NAM. ExxonMobil reageerde niet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat weten blij te zijn dat de "Enquêtecommissie Gaswinning er is om helder te krijgen wat er in het verleden is gebeurd."