De Russische tak van McDonald's heeft nieuwe merknamen geregistreerd voor het bedrijf dat de fastfoodketen overneemt. Uit stukken blijkt dat onder meer de namen Fun and Tasty en The Same One zijn geregistreerd.

McDonald's verkoopt al zijn 850 restaurants in Rusland. Reden voor het vertrek is de Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende sancties uit het Westen, meldde 's werelds grootste hamburgerketen onlangs.

McDonald's heeft inmiddels een lokale koper gevonden in Alexander Govor. Hij beheert op dit moment al 25 restaurants.

De restaurants van Govor mogen de naam, het bekende gele logo en de namen van producten (zoals Happy Meal of Big Mac) niet meer gebruiken. Vandaar dat gezocht wordt naar een nieuwe merknaam.

Naast Fun and Tasty en The Same One zijn ook de namen Just Like That en Open Checkout geregistreerd door Govor. Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe naam wordt gekozen.