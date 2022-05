Er kwamen het afgelopen jaar net geen 2.300 mensen terecht in de schuldsanering, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Dat is 23 procent minder dan een jaar geleden en het kleinste aantal sinds de start van de Wet schuldsaneringen natuurlijke personen (Wsnp) in 1998. Het aantal mensen in de schuldsanering neemt al tien jaar af, maar dat wil nog niet zeggen dat er minder mensen met schulden zijn.

De coronacrisis heeft er zowel in 2020 als in 2021 niet toe geleid dat er meer mensen in de schuldsanering terechtkwamen, blijkt uit de cijfers. In 2020 kwamen er 3.400 minder mensen bij en afgelopen jaar daalde het aantal mensen in de schuldhulpverlening met 700. Sinds 2011 neemt het aantal mensen in de schuldhulpverlening af.

Volgens het CBS kan dat iets te maken hebben met het feit dat gemeenten vanaf 2012 meer bevoegdheden hebben gekregen rond schuldhulpverlening. Ze mogen de sanering invullen zoals ze willen en hebben het recht om eisen te stellen aan inwoners die om hulp komen vragen.

'Kansloze optie'

Daarover trok de Raad voor Rechtsbijstand vorige maand al aan de bel. Uit onderzoek van de raad blijkt dat veel mensen niet eens beginnen aan de aanvraag voor schuldsanering omdat de eisen te hoog zijn. "Het wordt als een kansloze optie gezien", staat in een rapport van de instelling. Daardoor is er geen compleet beeld van hoeveel mensen problematische schulden hebben.

Zo worden mensen onder meer verplicht om vijf jaar lang hun schulden af te bouwen zonder nieuwe schulden te maken. Ook kom je tien jaar lang niet meer in aanmerking voor schuldhulp nadat je een eerder traject hebt doorlopen. Voormalig minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) stuurde vorig jaar een voorstel naar de Tweede Kamer om de wet aan te passen.

Daarnaast wijst het CBS erop dat de economische omstandigheden tot in maart 2020, de start van de coronacrisis, best gunstig waren. Dat zou kunnen verklaren waarom niet veel meer mensen schuldhulp aanvragen. De kans bestaat dus dat het aantal de komende jaren wel stijgt.