Nederlandse energiebedrijven kunnen subsidie aanvragen om de gasopslag in Bergermeer te vullen, kondigt het kabinet vrijdag aan. Een Europese richtlijn verplicht landen om gemiddeld 80 procent gas van hun opslagcapaciteit gevuld te hebben, voor het geval Rusland plots de gaskraan dichtdraait. Voor de regeling wordt 406 miljoen euro uitgetrokken.

Het is vanwege de hoge gasprijs op dit moment niet interessant voor energiebedrijven om gas op te slaan. Mocht de prijs de komende maanden immers zakken, dan hebben ze heel duur gas ingekocht dat ze voor een veel lagere prijs moeten verkopen.

Daarom komt het kabinet nu met een regeling waarbij de overheid de opslagkosten betaalt én het verschil tussen de huidige prijzen en de mogelijk lagere prijzen komende winter compenseert. Bedrijven moeten zelf een bedrag opgeven dat volgens hen de opslagkosten dekt en de overheid kiest de bedrijven met het laagste bedrag.

De aanvraag verloopt in twee rondes. Komende maandag kunnen vijfendertig bedrijven die al een overeenkomst hebben met gasopslag Bergermeer een aanvraag indienen. Zij mogen dan concurreren voor de resterende capaciteit die nog niet is toegekend. In de tweede ronde, op 7 juni, is het aan twaalf bedrijven die al ruimte hebben gehuurd, maar nog niets hebben opgeslagen. In totaal gaat het om 20 terawattuur aan ruimte.

Ook Gazprom is erbij betrokken

Als uiteindelijk blijkt dat alle bedrijven samen niet aan 20 terawattuur capaciteit komen, vult het staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) de rest. De opslag moet tegen november 68 procent vol zijn. Dat is minder dan 80 procent, maar omdat de twee andere gasopslagen volledig gevuld worden, wordt het gemiddelde van 80 procent toch gehaald.

De gasopslag in Bergermeer is een samenwerking tussen Taqa Energy uit Abu Dhabi en EBN. Ook het Russische staatsbedrijf Gazprom is erbij betrokken. Er zijn in Nederland nog twee kleinere gasopslagen: in Norg en Grijpskerk.