De G7-landen, een groep van de zeven grote economieën, hebben een akkoord bereikt over het uitfaseren van het gebruik van kolen en het uitbreiden van de productie van hernieuwbare energie. Dat heeft de Duitse milieuminister Steffi Lemke vrijdag tegenover televisiezender n-tv gezegd.

Het is voor het eerst dat de groep een belofte doet over het uitfaseren van het gebruik van kolen voor de energieproductie. Bij het gebruik van steenkool komen veel vervuilende stoffen vrij, waaronder CO2. Het gebruik hiervan moet dus ingeperkt worden om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen.

Het is nog onduidelijk hoe de belofte er precies uitziet, maar persbureau Reuters schreef eerder deze week dat G7-landen het kolengebruik mogelijk per 2030 aan banden leggen.

Naast dat er een akkoord over steenkool werd bereikt, zijn er volgens Lemke ook afspraken gemaakt over het uitbreiden van schonere vormen van energie. Verder zijn de landen het eens geworden over het beschermen van de biodiversiteit en de strijd tegen plasticvervuiling.

Hoe de afspraken er precies uit zullen zien, is dus nog niet bekend. Naar verwachting komen de G7-landen later op de dag met een communiqué waarin uiteengezet wordt wat er precies afgesproken is.