Online verkopers moeten zich aan strengere regels houden zodat consumenten beter beschermd worden als ze iets op een website of platform kopen, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vrijdag.

Zo komt er een verbod op het plaatsen van nepreviews en moeten verkopers er duidelijk over zijn als ze consumenten online een aanbod doen dat gebaseerd is op hun profiel of op eerdere aankopen.

Bedrijven die gebruikmaken van beoordelingen van consumenten, zoals online reviews, moeten maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de beoordelingen de echte ervaring van consumenten, die het product ook echt hebben gebruikt of gekocht, weergeven.

Volgens de ACM is het plaatsen van valse beoordelingen en aanbevelingen van consumenten - in de vorm van reviews, likes, views of volgers - onder alle omstandigheden verboden.

Verder moeten online marktplaatsen en platformen consumenten vóór de aankoop informeren over met wie zij zaken doen. Ook moeten consumenten weten onder welke voorwaarden de verkoper zijn producten of diensten aanbiedt.

Bovendien moet voor de aankoop duidelijk zijn waar de consument terechtkan bij de verkoper. Deze informatie moet "op een toegankelijke plek" staan en begrijpelijk zijn, aldus de ACM.