De snelle stijging van de hypotheekrente lijkt voorbij te zijn. Waar in de eerste vier maanden van dit jaar nog nog sprake was van een stijging van bijna 2 procentpunten en in sommige gevallen zelfs een verdubbeling, ging het tempo in mei omlaag. Hypotheekadviseur De Hypotheker spreekt dan ook over een afvlakking.

De snelle stijgingen van de rente hebben als gevolg dat huizenkopers een kleiner bedrag kunnen lenen. "Een stel met een gezamenlijk inkomen van 75.000 euro met een rentevaste periode van twintig jaar kon in januari nog bijna 385.000 euro lenen, tegen 1,94 procent", zegt directievoorzitter Michel van den Akker van De Hypotheker.

Nu de rente bijna twee keer zo hoog is, ligt dat bedrag ruim 18.000 euro lager. "Een bedrag dat het verschil kan maken bij het wel of niet kunnen kopen van je droomhuis", aldus Van den Akker.

Dat leidt echter ook tot minder geïnteresseerden in een huis en dat is volgens Van den Akker iets positiefs. "Huizenkopers zijn minder gedwongen ver boven de vraagprijs te bieden. Dat zorgt voor afkoeling van de huizenmarkt en dat is een gezonde ontwikkeling."