Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft donderdag zo'n tweehonderd vluchten in Europa geannuleerd vanwege een IT-probleem. Het mankement is inmiddels verholpen, maar volgens het bedrijf kan het vliegschema nog de rest van de dag ontregeld blijven.

Er zijn donderdag EasyJet-vluchten van en naar Schiphol geannuleerd, maar het is niet duidelijk of de storing daar de oorzaak van is.

De vliegmaatschappij was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.