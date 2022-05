KLM is gestopt met de verkoop van tickets voor vluchten die de komende dagen vertrekken vanaf Schiphol. Dat doet de luchtvaartmaatschappij vanwege de grote drukte op de luchthaven. Het gaat om KLM-vluchten tot en met aanstaande zondag. Schiphol heeft donderdag een actieplan tegen de drukte aangekondigd.

"We krijgen veel vragen van klanten die de rijen vanwege de security hebben gezien en het niet aandurven vanaf Schiphol te vertrekken", zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. KLM biedt een omboekingsregeling aan.

Het is al weken erg druk op Schiphol doordat de luchthaven kampt met grote personeelstekorten. Daardoor ontstonden in combinatie met een wilde staking van bagagepersoneel grote problemen in de meivakantie. Reizigers moesten uren in de rij staan en tientallen vluchten werden geannuleerd.

Ook de afgelopen dagen is het opnieuw erg druk. Reizigers moesten in sommige gevallen opnieuw uren in de rij staan. Schiphol zei woensdag tegen NU.nl dat de drukte naar verwachting aanhoudt tot na de zomervakantie.

Schiphol kondigt actieplan aan tegen zomerdrukte

De aankondiging van KLM komt op dezelfde dag dat Schiphol een plan heeft gepresenteerd om in de zomer grote drukte op de luchthaven tegen te gaan. Het pakket aan maatregelen komt boven op nieuwe landingsregels die Schiphol woensdag heeft aangekondigd.

Allereerst wil de luchthaven meer personeel gaan werven voor op Schiphol, zoals extra beveiligers. Daarvoor staat de luchthaven in nauw contact met beveiligingsbedrijven en worden campagnes opgezet.

Verder moet het aantrekkelijker worden om te werken op Schiphol. Daarvoor wil de luchthaven werk beter gaan belonen. In overleg met de vakbonden hoopt het bedrijf binnenkort met een onderhandelingsresultaat te komen.

Ook wil de luchthaven de doorstroom van passagiers gaan verbeteren. Hiervoor zet het bedrijf zogenoemde securitycoaches in die reizigers bij de security moeten gaan helpen sneller door de beveiligingscontrole te komen. Ook gaat het het bedrijf met luchtvaartmaatschappijen in gesprek om te kijken of de hoeveelheid handbagage verminderd kan worden.

Als laatst wil Schiphol het aantal vluchten op de luchthaven beter gaan afstemmen op de hoeveelheid beschikbaar personeel. Daarvoor gaat het in gesprek met luchtvaartmaatschappijen over de planning, het uitplaatsen van vluchten naar regionale luchthavens en de gisteren aangekondigde aangepaste landingsregels.