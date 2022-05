Flitsbezorger Getir gaat wereldwijd ongeveer 4.480 medewerkers ontslaan. Dat is zo'n 14 procent van het totale personeelsbestand van het bedrijf. Ook gaat het minder geld uitgeven aan kortingsacties en marketing. Dat blijkt woensdag uit een interne brief aan het personeel van Getir in handen van TechCrunch, die is bevestigd door het bedrijf.

Getir heeft in totaal 32.000 medewerkers en is actief in negen landen, waaronder Nederland. Ondanks de grote ontslagronde trekt het bedrijf zich niet terug uit een van die landen. Wat het ontslag van de circa vijfduizend medewerkers betekent voor medewerkers in Nederland, is niet duidelijk.

De top van het bedrijf schrijft in de brief dat "stijgende inflatie en de verslechterende macro-economische vooruitzichten" wereldwijd dwingen tot aanpassing.

Eerder deze week maakte ook flitsbezorger Gorillas bekend het mes te zetten in het personeelsbestand. Het bedrijf ontslaat driehonderd medewerkers en trekt zich terug uit België, Italië, Denemarken en Spanje.

Ook hier is niet duidelijk wat de ontslagronde voor Nederlandse medewerkers betekent. Tegen de Volkskrant zegt het bedrijf dat de stop gevolgen heeft voor "een aantal collega's op het Nederlandse kantoor."

123 vestigingen in Nederland

Nederland telt momenteel 123 vestigingen van flitsbezorgbedrijven, bleek woensdag uit nieuwe cijfers. Die vestigingen zitten in 38 verschillende gemeenten, wat neerkomt op zo'n 10 procent van alle gemeenten in Nederland. De locaties zitten vooral in de steden, hoofdzakelijk in de Randstad en vooral Amsterdam.

Bij flitsbezorgers kunnen consumenten online boodschappen bestellen. De bedrijven beloven de bestellingen binnen een kort tijdsbestek te bezorgen. Dat kunnen ze doen doordat ze verschillende, kleine distributiecentrums hebben in steden. Dit maakt de bedrijven anders dan bijvoorbeeld Picnic en Albert Heijn, die ook boodschappen bezorgen.