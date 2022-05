Nederlandse vakantiegangers hebben de afgelopen tijd meer vluchten geboekt die vertrekken vanaf andere luchthavens dan Schiphol. Dat schrijft AD donderdag op basis van cijfers van Travix, onder meer eigenaar van boekingssites CheapTickets en Vliegwinkel.

Eindhoven Airport zag het aantal boekingen via de sites van Travix in de eerste 25 dagen van mei met 45 procent stijgen ten opzichte van de eerste 25 dagen van april, schrijft AD. Bij Rotterdam The Hague Airport steeg het aantal boekingen in dezelfde periode met 39 procent.

Op Schiphol, veruit de grootste luchthaven van Nederland, steeg het aantal boekingen in dezelfde periode met 10 procent.

Ook in zoekopdrachten waarbij mensen nog niet direct een vlucht boekten, kwam Schiphol slechter naar voren dan de andere luchthavens, schrijft de krant. Naar vliegreizen vanaf Schiphol werd, ondanks de naderende zomervakantie, niet veel meer gezocht dan in april. Eindhoven en Rotterdam noteerden een stijging van respectievelijk 13 en 28 procent.

Ook naar tickets voor vliegreizen vanaf Düsseldorf Airport in Duitsland werd meer gezocht.

Schiphol kampt met grote problemen

Schiphol is de afgelopen weken meermaals negatief in het nieuws gekomen door grote chaos op de luchthaven. De luchthaven kampt met een groot personeelstekort. Daardoor ontstonden in combinatie met een wilde staking van bagagepersoneel grote problemen in de meivakantie. Reizigers moesten uren in de rij staan en tientallen vluchten werden geannuleerd.

De luchthaven zei woensdag tegen NU.nl dat de drukte waarschijnlijk aanhoudt tot na de zomervakantie. Reizigers kunnen gedurende die periode te maken krijgen met langere rijen op Schiphol dan normaal. Ook het wachten op de luchthaven kan daardoor langer duren.