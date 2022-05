De 'cupkoorts' slaat toe bij iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt. De Rotterdammers maken zich op voor de Conference League-finale tegen AS Roma. De tompoucen vliegen over de toonbank, menig kroeg zit vanavond vol en in de Feyenoord Fanshop kunnen supporters met flinke kortingen het thuis- en uitshirt bestellen.

"We zitten er midden in op de Lijnbaan in Rotterdam. Er lopen nu al heel veel supporters rond. Op bepaalde plekken zijn er grote schermen in de binnenstad, het zijn ontmoetingsplaatsen. En ik heb ondernemers gesproken die sjaaltjes verkopen", zegt directeur Dominique van Elsacker van de Urban Department Store Rotterdam, een samenwerking tussen vastgoedeigenaren en winkel- en horecaondernemers.

Volgens Van Elsacker profiteren veel ondernemers van de finale. "En dan gaat het vooral om de horeca, supermarkten en afhaalrestaurants. Mensen kopen op zo'n dag toch vooral drinken, eten en natuurlijk een sjaaltje." De directeur die zelf ook voor Feyenoord is, kijkt de finale niet in de kroeg. "Nee, alle kaartjes voor evenementen in de stad zijn uitverkocht."

Eigenaar Willem Bollaart van Café 't Haantje in Rotterdam-Zuid zegt dat de spanning toeneemt. "De fans zijn zenuwachtig en hebben er heel veel zin in."

Het zit woensdagavond dan ook stampvol in het café waar de legendarische coach Ernst Happel, onder wiens leiding de club in 1970 de Europacup I veroverde, met grote regelmaat kwam. "Zowel binnen als buiten, er komt hier tussen de 200 en 250 man voetbal kijken. We worden al de hele dag gebeld door mensen of er nog plek is. We hebben buiten een barbecue met broodjes beenham en natuurlijk heel veel bier."

's Ochtends al in de rij voor tompoucen

Eigenaar Edwin Kamper van Bakkerij De Jager uit Leerdam is door al zijn Feyenoord-tompoucen heen. "Het was een gekkenhuis, de fans stonden woensdagochtend al in de rij. We hebben er in totaal 2.500 verkocht, waarvan 1.600 op bestelling en 900 in de losse verkoop. Echt niet normaal, we hebben ook tompoucen gemaakt toen Ajax de halve finales van de Champions League haalde, maar toen was het niet zo druk als nu het geval is."

Volgens Kamper komen de klanten overal vandaan. "Zelfs uit Rotterdam, Dordrecht en Aalst. We kwamen op het idee tijdens de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille, samen met een van mijn werknemers die diehard Feyenoorder is. Die wedstrijd hebben we samen geluisterd via de radio, aangezien we aan het werk waren."