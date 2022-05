Deliveroo en Uber Eats zijn niet transparant over extra kosten en maken het aanbod aan restaurants veel groter dan het eigenlijk is. Thuisbezorgd kan op zijn beurt de garantie dat een maaltijd nooit duurder is dan rechtstreeks bij het restaurant niet waarmaken. Dat concludeert de Consumentenbond woensdag na onderzoek.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om vooraf duidelijk te melden hoeveel servicekosten een klant moet betalen bij zijn aankoop. Bij Uber Eats en Deliveroo worden die echter pas vlak voor het afrekenen zichtbaar, en dat is volgens de Consumentenbond niet toegestaan. "Het moet meteen duidelijk zijn hoeveel je kwijt bent", zegt de Consumentenbond.

Daarnaast zou Uber Eats, en Deliveroo ook in mindere mate, een te groot aanbod aan restaurants tonen. Zo toont de app alles binnen de 30 kilometer, waardoor het lijkt alsof je in het centrum van Amsterdam uit ruim 160 Indiase restaurants kunt kiezen. In werkelijkheid zijn dat er veertien, waarvan er acht in drie aangrenzende panden zitten en van dezelfde eigenaar zijn. Dus uiteindelijk zijn er maar acht Indiase restaurants.

Ook Deliveroo toont soms panden op hetzelfde adres, blijkt uit het onderzoek.

Thuisbezorgd is wel transparant over de kosten, maar maakt zijn prijsgarantie niet altijd waar. Het bedrijf beweert dat een maaltijd via de app nooit duurder is dan wanneer je die rechtstreeks bij het restaurant gaat halen, maar in bijna de helft van de gevallen bleek dat niet te kloppen.

De Consumentenbond heeft de bevindingen gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt. De betrokken bedrijven konden nog niet meteen reageren.