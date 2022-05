Om goed voorbereid te zijn op slechtere tijden, moeten de banken hun buffers weer verhogen. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag bekendgemaakt in zijn Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS).

Aan het begin van de coronapandemie was beleid voor het aanhouden van buffers versoepeld, zodat de economie zoveel mogelijk kon blijven draaien. Nu wordt het tijd de teugels weer aan te trekken, zeker gezien de huidige economische onzekerheden.

"Na een krachtig herstel uit de coronapandemie vorig jaar, zijn door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie de economische vooruitzichten verslechterd en de risico's voor de financiële stabiliteit toegenomen", aldus DNB in de publicatie.

DNB-president Klaas Knot benadrukt dat de wereld er op dit moment heel anders uitziet dan aan het begin van dit jaar. "Een oorlog op het Europese continent is meer dan twintig jaar geleden en we hebben in vier decennia niet zo'n hoge inflatie gezien als nu."

Bovendien is het consumentenvertrouwen ook historisch laag. "Je kunt niet anders dan constateren dat we in vreemde tijden leven en de economische onzekerheid groot is." Daarom is dit het moment dat banken zich moeten voorbereiden op mogelijk slechtere tijden.

Dat gebeurt door het activeren van de zogeheten contracyclische kapitaalbuffer (CCyB), die naar 1 procent wordt verhoogd. Als de economische vooruitzichten op korte termijn niet verslechteren, dan wordt die buffer over precies een jaar - op 25 mei 2023 - van kracht.

Op termijn moet de CCyB naar 2 procent.