De meerderheid van de supermarkten, restaurants en bakkers informeren klanten niet goed over welke allergenen in voedsel of in een gerecht zijn verwerkt, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag. De waakhond deelde vorig jaar 3.399 waarschuwingen uit en legde 591 boetes van 525 euro op.

De NVWA controleerde in 2021 ruim vijfduizend bedrijven. Van de 3.196 restaurants, hotels en cafetaria's voldeden 2.088 niet aan de eisen. Bij de ambachtelijke bedrijven, zoals bakkers, ijssalons en slagers, gingen 977 van de 1.910 ondernemingen in de fout. Bij supermarkten ging het om 191 van de 471 bedrijven.

Allergenen als schaaldieren, noten en gluten zijn stoffen in levensmiddelen waarvan sommige mensen ernstig ziek kunnen worden of een allergische reactie kunnen krijgen. Ondernemers zijn verplicht veertien allergenen te vermelden als deze zijn gebruikt bij het bereiden van voedsel.

Sinds vorig jaar is controle op allergeneninformatie, naast het toezicht op onder meer hygiëne en plaagdierbestrijding, een vast onderdeel van de NVWA-inspecties bij de horeca, ambacht en retail. Bij een tekortkoming volgt een waarschuwing. Als het bedrijf dan nog eens in de fout gaat, volgt een boete en moet er alsnog voor worden gezorgd dat de allergenen worden vermeld.