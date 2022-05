Ook vandaag en morgen en eigenlijk alle dagen tot en met de zomer wordt het druk op luchthaven Schiphol. Dat zegt een woordvoerder een dag voor Hemelvaart, dat voor velen een lang weekend inluidt. Reizigers moeten rekening houden met lange wachttijden.

"Tot en met de zomer zijn de reizigersaantallen vergelijkbaar met die van in de meivakantie", aldus de woordvoerder. In de meivakantie liep het voor het eerst spaak op Schiphol. Grote drukte in combinatie met personeelstekorten én een wilde staking van het grondpersoneel leidde tot chaos.

"Het blijft alle dagen druk. Het personeelstekort blijft ook", somt de woordvoerder op. Volgens de website van Schiphol is ook woensdag sprake van een piekdag en sta je veel langer in de rij. Hoeveel langer, kan de zegspersoon niet aangeven.

Hoe laat mensen op de luchthaven moeten komen voor hun vlucht, kan het best bepaald worden in overleg met de maatschappij die de vlucht uitvoert.

"Veel te vroeg komen heeft ook geen zin", zegt de Schiphol-woordvoerder. Dan hoopt alles zich op in de vertrekhal. "De personeelstekorten spelen overal. Bij de beveiliging, maar ook bij de incheckbalies en de bagageafhandeling."

