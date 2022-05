De Nederlandse drankenproducent Lucas Bols heeft in het afgelopen boekjaar mooie resultaten neergezet. In zo goed als alle landen kwam het bedrijf weer op zijn niveau van voor de coronacrisis terecht en in sommige landen presteerde het zelfs beter dan voor de pandemie, meldt Bols woensdag. Vooral de cocktails en Passoã deden het goed.

Bols introduceerde in oktober vorig jaar de zogenoemde Ready to Enjoy-cocktails, wat neerkomt op cocktailpakketten met alles erop en eraan om thuis te drinken. Het bedrijf merkt dat sinds de coronacrisis meer mensen thuis cocktails drinken en wil een graantje meepikken.

De pakketten deden het samen met de andere cocktailmerken van Bols heel goed. De omzet in die divisie steeg met 65 procent in vergelijking met een boekjaar eerder. Alleen in Azië had het bedrijf last van coronamaatregelen die iets langer duurden, maar ook daar gingen de verkopen omhoog.

Passoã werd 66 procent meer verkocht dan een jaar eerder en deed het overal, behalve in Japan, beter dan voor de coronacrisis. In Nederland groeide het merk sneller dan verwacht.

Bols waarschuwt wel voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf is bijna niet aanwezig in Rusland en Oekraïne en heeft er dus niet direct last van, maar de prijsstijgingen van grondstoffen als glas, suiker en alcohol kunnen wel roet in het eten gooien. De drankenmaker sluit niet uit dat de prijzen dit jaar nogmaals verhoogd worden, maar probeert dat wel te vermijden.