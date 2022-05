Ons land telt op dit moment 123 vestigingen van zogenoemde flitsbezorgers. Die vestigingen zitten in 38 verschillende gemeenten, wat neerkomt op zo'n 10 procent van alle gemeenten in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers. De twee grootste flitsbezorgers, Flink en Gorillas, willen de komende tijd fors uitbreiden.

Gezien de aandacht die uitgaat naar het fenomeen flitsbezorgers, zou je bijna denken dat ze overal te vinden zijn. Maar ze zitten - niet verwonderlijk - vooral in steden, en dan ook nog hoofdzakelijk in de Randstad en vooral Amsterdam.

In de hoofdstad zit met 34 zogeheten hubs meer dan een kwart van alle vestigingen, in de volksmond ook wel darkstores genoemd. Vooral het Duitse Flink timmert in Nederland flink aan de weg. "Die hebben 63 hubs in 38 steden", aldus de onderzoekers. Het eveneens Duitse Gorillas volgt met 29 vestigingen in veertien steden, het Turkse Getir is met 25 filialen present in elf steden.

Dan is er ook nog het Britse Zapp, dat met zes hubs in twee steden actief is. Dat bedrijf bezorgt de hele week dag en nacht, de andere doen dat zeven dagen in de week tussen 8.00 uur 's ochtends en middernacht.

Na Amsterdam tellen Rotterdam (elf) en Den Haag (acht) de meeste darkstores, blijkt uit het rapport van Colliers. Utrecht en Eindhoven hebben er elk zes. "De plaatsen met de meeste hubs zijn vooral steden met veel jonge bewoners, zoals universiteitssteden." Groningen en Tilburg hebben er ieder vijf.

De flitsbezorgers willen nog behoorlijk uitbreiden in Nederland. "Gorillas heeft de ambitie het aantal hubs komend jaar minimaal te verdubbelen", vermelden de onderzoekers. "Flink noemt geen specifiek getal, maar wil het bezorggebied uitbreiden in steden waar het al actief is en ook in nieuwe steden gaan bezorgen."

Vestigingen vooral te vinden winkelgebieden

De bezorgers zijn nu hoofdzakelijk in woon-winkelgebieden gevestigd: ruim een derde. Iets minder dan een derde zit in pure winkelgebieden, bijna een kwart op bedrijventerreinen en iets meer dan 10 procent in een woongebied.

Voor uitbreiding kijken ze naar wijken in de buurt van waar de mensen wonen. "Een belangrijke vereiste is dat ze centraal gelegen zijn, met veel omwonenden die snel bereikbaar zijn met de fiets, maar het liefst niet in een woonstraat."

Ook moeten ze goed bereikbaar zijn met vrachtwagens voor het laden en lossen. "En voldoende ruimte bieden voor de fietsen van de bezorgers."