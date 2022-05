De drukte op Schiphol houdt ook dinsdag aan, waardoor reizigers nog altijd langer dan gebruikelijk in de rij moeten staan. De luchthaven kampt al enige tijd met personeelsproblemen.

"Het is een normale drukke dag", zegt een woordvoerder van Schiphol tegen NU.nl. "Het loopt goed door, maar het kan zijn dat reizigers nog lang in de rij moeten staan. Er is nog steeds een tekort aan beveiligingspersoneel."

Schiphol-topman Dick Benschop is halsoverkop teruggekeerd uit Zwitserland vanwege de grote drukte en problemen op de luchthaven. Hij was in Davos bij het World Economic Forum, de top voor regeringsleiders en topbestuurders die deze week wordt gehouden.

Benschop voert overleg over hoe de passagiersstroom in goede banen geleid kan worden. De zomervakantie staat immers voor de deur.

Passagiers op Schiphol moesten maandag rekening houden met extra lange wachttijden. Door een personeelstekort op verschillende plaatsen op Schiphol en door een wilde staking van bagagepersoneel ontstonden aan het begin van de meivakantie ook al grote problemen op de luchthaven.