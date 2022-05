Overal zijn personeelstekorten, maar reclamefolders blijven gewoon wekelijks op de mat vallen. Ook voor folderbedrijven is het lastig om aan mensen te komen. Maar doordat die sector als enige jongeren vanaf dertien jaar mag inzetten, zijn de problemen te overzien. Dat zegt directeur Thomas Hopman van folderbedrijf Spotta tegen NU.nl.

Vier op de tien bezorgers van reclamefolders zijn dertien of veertien jaar. "Wij mogen als enige sector jongeren van die leeftijd inzetten", zegt Hopman. En dat gebeurt dan ook.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de belangrijkste taak van 13- en 14-jarigen om op school te zitten. "Maar het klopt dat ze in uitzonderlijke gevallen ook een bijbaantje mogen hebben."

In het geval van folders bezorgen, mogen ze dat voor een deel zelfstandig doen. "Een paar straten", verduidelijkt de woordvoerder. In het geval van vakkenvullen bij de supermarkt, mag dat uitsluitend onder toezicht.

"Het gaat vaak om hun eerst baantje, van 2 tot 2,5 uur in de week", licht de directeur van Spotta toe.

De gemiddelde folderbezorger jong. "Zo'n 70 procent is zeventien jaar of jonger", aldus Hopman. Jongeren mogen pas in het jaar dat zij zestien worden zogeheten geadresseerd drukwerk gaan bezorgen, zoals de krant.

Voor de bezorging van folders zijn wekelijks zo'n twintigduizend mensen op pad. "We krijgen iedere week ook duizenden klachten dat de folders niet of te laat zijn bezorgd, op een totaal van 5,2 miljoen adressen. Maar dat aantal klachten blijft stabiel."

Gemiddeld blijven de bezorgers van Spotta dat werk elf maanden doen. "Ook dat is stabiel gebleven", besluit Hopman.