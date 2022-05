De Nederlandse export naar Rusland en Oekraïne ligt stil sinds het begin van de oorlog in maart, maar er werd in diezelfde periode 1,7 miljard euro meer uitgegeven aan olie en gas uit Rusland. De hoeveelheid bleef gelijk, maar de prijs werd fors opgedreven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De uitvoer van goederen uit Nederland naar Oekraïne lag in maart 84 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar en naar Rusland werd er 67 procent minder uitgevoerd. Dat komt neer op respectievelijk 97 miljoen euro en 453 miljoen euro minder inkomsten voor ons land.

Ook de import vanuit Oekraïne nam fors af met 31 procent, maar het kostte ons maar 10 procent minder. Dat is een gevolg van de fors stijgende prijzen voor voeding. Nederland haalt vooral mais en zonnebloemolie uit Oekraïne.

De invoer vanuit Rusland ligt ingewikkelder. De totale invoer bleef ongeveer gelijk, maar er werd twee keer zoveel aan uitgegeven. In maart vorig jaar betaalde Nederland 1,9 miljard euro voor Russische goederen, afgelopen maart was dat al 4,1 miljoen euro. Dat is een toename met 2,2 miljard euro, waarvan 1,7 miljard euro voor de rekening van minerale brandstoffen komt. Volgens het CBS gaat dat vooral om olie en gas.

De energieprijzen gaan al sinds halverwege vorig jaar omhoog, maar na de inval van Rusland in Oekraïne eind februari gaan ze nog sneller omhoog. Op 7 maart tikte de gasprijs een recordprijs van 129 euro per megawatt aan, maar intussen is deze gezakt tot minder dan 90 euro. Dat komt echter nog lang niet in de buurt van de 30 euro die gas kostte voor de prijsstijging begon. De olieprijzen gaan ook al een tijd fors de hoogte in.