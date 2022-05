Nederlanders gaven het afgelopen jaar in de supermarkt met afstand het meeste geld uit aan sigaretten, met name aan pakjes Marlboro. Ook aan Camel-sigaretten werden honderden miljoenen uitgegeven, maar nog meer aan flessen en blikjes Coca-Cola. Aan Heineken-bier werd 300 miljoen euro gespendeerd en zuivelmerk Campina wist als enige 'gezondere' merk de top vijf te halen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse top honderd van meest verkochte A-merken in de supermarkten, opgesteld door marktonderzoeker IRI in opdracht van vakblad Distrifood. Twee van de merken in de top vijf zijn sigarettenmerken, met daarnaast het grootste colamerk, het grootste biermerk én zuivelmerk Campina.

De uitgaven aan met name sigaretten lagen in 2021 zo'n 10 tot 20 procent hoger dan het jaar ervoor. De uitgaven aan Marlboro-sigaretten kwamen uit op zo'n 614 miljoen euro, aan Coca-Cola gaven Nederlanders 390 miljoen euro uit en aan Camel nog eens ruim 385 miljoen euro.

Heineken was goed voor 300 miljoen euro en Campina voor 270 miljoen euro. Dat zuivelmerk haalde puur op afronding de top vijf want ook chipsmerk Lay's kwam rond de 270 miljoen euro uit. Verder stonden Unox, Hertog Jan, Douwe Egberts en sigarettenmerk John Player Special in de top tien.

De honderd grootste A-merken waren volgens IRI het afgelopen jaar gezamenlijk goed voor een omzet van 9,9 miljard euro. Dat is 3,3 procent meer dan in het eerste coronajaar.