Luchtvaartconcern Air France-KLM gaat meer aandelen uitgeven en wil op die manier bijna 2,3 miljard euro ophalen. Het bedrijf wil het geld gebruiken om onder meer de coronasteun sneller terug te betalen en de balans te versterken. De Nederlandse Staat is van plan aandelen bij te kopen, zodat zijn belang even groot blijft, meldt Air France-KLM in een persverklaring. Dat zou volgens minister Sigrid Kaag (Financiën) zo'n 220 miljoen euro kosten.

Nederland heeft momenteel een belang van 9,3 procent in Air France-KLM en bijna 14 procent van de zogenoemde stemrechten. Als de Staat bij zo'n aandelenuitgifte geen aandelen bijkoopt, verwatert dat belang. Dat leidt tot minder zeggenschap.

Volgens Air France-KLM heeft de overheid laten weten het belang op peil te willen houden, al is daar nog wel goedkeuring van het parlement voor nodig. Minister Kaag meldt dinsdag in een Kamerbrief dat dit naar verwachting 220 miljoen euro zal kosten. "Als de Nederlandse Staat niet meedoet, verwatert het belang naar verwachting tot 2 procent", voegt ze daaraan toe.

In totaal wil Air France-KLM meer dan 1,9 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Van de opbrengst wordt 1,7 miljard euro gebruikt voor het terugbetalen van coronasteun.

Ook de Franse overheid, met een belang van 28,6 procent de grootste aandeelhouder van Air France-KLM, doet mee en zal daarmee haar belang op niveau houden.

Onlangs werd bekend dat Air France-KLM een grote deal over luchtvracht heeft gesloten met de Franse containervervoerder CMA CGM. Dat laatste bedrijf koopt zich tijdens de emissie in voor 400 miljoen euro en had al aangekondigd een belang van maximaal 9 procent in Air France-KLM te nemen. Partners China Eastern Airlines en Delta Air Lines doen ook mee.